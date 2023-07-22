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В крупном спорткомплексе Сургута установили энергоэффективные светильники

​В сургутском спорткомплексе «Олимп» заменили 800 старых ламп

В крупном спорткомплексе Сургута установили энергоэффективные светильники
Фото: t.me/admsurgut

В сургутском спорткомплексе «Олимп» модернизировали освещение. Так, в здании заменили более 800 устаревших люминесцентных ламп заменили на новые энергоэффективные светильники. Благодаря этому расход электроэнергии сократится от базового потребления системой освещения на 64%.

«В результате модернизации инфраструктуры в спорткомплексе значительно улучшилось качество освещения: светодиодные лампы по сравнению с люминесцентными обладают более низкой пульсацией, улучшенной цветопередачей и помогают сохранить зрение как воспитанникам спортивной школы, так и сотрудникам учреждения. Посетители отметили, что «Олимп» с новыми светильниками стал гораздо современнее и уютнее», – рассказали в пресс-службе мэрии города.


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Сегодня в 14:10, просмотров: 50, комментариев: 0
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