​В сургутском спорткомплексе «Олимп» заменили 800 старых ламп

В сургутском спорткомплексе «Олимп» модернизировали освещение. Так, в здании заменили более 800 устаревших люминесцентных ламп заменили на новые энергоэффективные светильники. Благодаря этому расход электроэнергии сократится от базового потребления системой освещения на 64%.

«В результате модернизации инфраструктуры в спорткомплексе значительно улучшилось качество освещения: светодиодные лампы по сравнению с люминесцентными обладают более низкой пульсацией, улучшенной цветопередачей и помогают сохранить зрение как воспитанникам спортивной школы, так и сотрудникам учреждения. Посетители отметили, что «Олимп» с новыми светильниками стал гораздо современнее и уютнее», – рассказали в пресс-службе мэрии города.