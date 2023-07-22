В Сургуте росгвардейцы задержали мужчину, который напал на брата с ножом

В Сургуте росгвардейцы задержали по горячим следам преступника, который ударил своего брата ножом в грудь. По прибытию на место происшествия силовики установили личность подозреваемого и приступили к осмотру прилегающей к дому территории. Злоумышленник был задержан.

Пострадавший горожанин выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

«Подозрительный и опасный для общества мужчина со следами крови на одежде был задержан во дворе дома, когда пытался скрыться. Возбуждено уголовное дело», – подчеркнули в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО.