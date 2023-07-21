Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

22 июля
Выставка «Зеленый круг»
Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время совпадает с графиком работы.
Выставочный проект представит живописные полотна о флоре и фауне из Красной книги ХМАО-Югры, плоскостные работы и пространственные инсталляции в таких стилях, как джанк-арт или треш-арт о вопросах экологии, арт-объекты о водных пространствах Югры, а также затронет тему внутренней экологичности человека.
Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+
Программа «Забавные выходные с Черным Лисом»
Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:30.
Черный лис расскажет древнейшую легенду о богатырях русских, загадает загадки, поиграет в веселые игры и вместе с родителями и детьми дружно сложат паззл черного лиса.
Вход свободный. 0+
Новый выпуск проекта «НЕ ОСУЖДАЮ»
Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.
Есть тема. Есть два некомпетентных комика. Есть один очень компетентный сексолог.
На протяжении всего шоу ты сможешь задать вопрос, который тебя интересует. Комики – ответят смешно. Сексолог – ответит правильно.
Комики: Кирилл Андреев и Рамиль Нуртдинов.
Гость: Полина. Сексолог и секс-коуч.
Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 500, на входе: 600 рублей. 18+
23 июля
Мастер-класс «Ангел»
Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00/14:00.
Мастер-класс по изготовлению изделия из глины в технике ручная лепка.
Справки по телефону: +7 (3462) 24-78-39. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+
Экспозиция «Дом Ф.К. Салманова»
Место проведения: МБУК «Сургутский краеведческий музей», улица Терешковой, 49. Время проведения: 10:00.
Предлагаем вам погрузиться в атмосферу 60-х годов прошлого столетия, посетив дом одного из первооткрывателей нефтяных месторождений в Западной Сибири – Фармана Курбановича Салманова.
Строение дома осталось в первозданном виде. В нём можно ощутить особый колорит и атмосферу, характерные для Сургута, стоявшего на пороге глобальных перемен – открытий первых нефтяных месторождений.
На примере воссозданной мемориальной экспозиции, дополненной предметами повседневного быта 60-х годов, можно совершить путешествие в прошлое.
Телефон для справок: 8(3462) 23-85-66. 0+