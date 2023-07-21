Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

22 июля

Выставка «Зеленый круг»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время совпадает с графиком работы.

Выставочный проект представит живописные полотна о флоре и фауне из Красной книги ХМАО-Югры, плоскостные работы и пространственные инсталляции в таких стилях, как джанк-арт или треш-арт о вопросах экологии, арт-объекты о водных пространствах Югры, а также затронет тему внутренней экологичности человека.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Программа «Забавные выходные с Черным Лисом»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:30.

Черный лис расскажет древнейшую легенду о богатырях русских, загадает загадки, поиграет в веселые игры и вместе с родителями и детьми дружно сложат паззл черного лиса.

Вход свободный. 0+

Новый выпуск проекта «НЕ ОСУЖДАЮ»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Есть тема. Есть два некомпетентных комика. Есть один очень компетентный сексолог.

На протяжении всего шоу ты сможешь задать вопрос, который тебя интересует. Комики – ответят смешно. Сексолог – ответит правильно.

Комики: Кирилл Андреев и Рамиль Нуртдинов.

Гость: Полина. Сексолог и секс-коуч.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 500, на входе: 600 рублей. 18+

23 июля

Мастер-класс «Ангел»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00/14:00.

Мастер-класс по изготовлению изделия из глины в технике ручная лепка.

Справки по телефону: +7 (3462) 24-78-39. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Экспозиция «Дом Ф.К. Салманова»

Место проведения: МБУК «Сургутский краеведческий музей», улица Терешковой, 49. Время проведения: 10:00.

Предлагаем вам погрузиться в атмосферу 60-х годов прошлого столетия, посетив дом одного из первооткрывателей нефтяных месторождений в Западной Сибири – Фармана Курбановича Салманова.

Строение дома осталось в первозданном виде. В нём можно ощутить особый колорит и атмосферу, характерные для Сургута, стоявшего на пороге глобальных перемен – открытий первых нефтяных месторождений.

На примере воссозданной мемориальной экспозиции, дополненной предметами повседневного быта 60-х годов, можно совершить путешествие в прошлое.

Телефон для справок: 8(3462) 23-85-66. 0+