Строить детский сад или жилой дом у нулевого причала — решат на публичных слушаниях в Сургуте

Изменение границ территориальных зон в районе застройки нулевого причала (пойма Оби) рассмотрят в Сургуте 24 июля на публичных слушаниях. Исходя из материалов, которые подготовлены к мероприятию, речь идет об исключении строительства детского сада в пользу жилого дома.

Внесение соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки на территории города запрашивает ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент», доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория». Подробности можно узнать из материалов, размещенных на сайте администрации города, а высказать свое мнение — лично явившись на слушания, который пройдут 24 июля в 18.00 в здании городской думы на ул.Восход, 4 — обязательно возьмите с собой паспорт.