Ремонт Музейного центра в Сургуте выполнили на 40%

В Сургуте полным ходом идет преображение Музейного центра. На сегодняшний день ремонт здания выполнили на 40%. Полностью завершить работы планируют к 1 сентября. Помимо этого, в городе ремонтируют и другие культурные учреждения − музейный комплекс «Дом Г. С. Клепикова» и Центр патриотического наследия.

«На ремонт впервые выделили почти 44 млн рублей. Это средства из трех бюджетов − федерального, окружного и муниципального. Мы очень хотим видеть их преображение, потому что эти здания давно построены и просят обновления. Напомню, что здание Музейного центра в конце 90-х годов приспособили под нужды музея. Внутри, конечно, проходили ремонтные работы, но скорее локального характера. Было и обновление. Но таких масштабных работ у нас еще не было», − поделилась и.о. директора департамента культуры и молодежной политики Администрации города Ирина Семковская.

В Музейном центре идет капитальный ремонт фасада и кровли здания. Кроме того, предусмотрены дополнительные работы, которые направлены на художественное освещение, переустройство вентиляционной камеры и замену дверей и ворот. «На чердачном помещении идет переустройство вентиляционной камеры. Возникали протечки, будем исправлять. Это важно, потому что должно поддерживаться правильное увлажнение в архивах. Требования серьезные и к температуре», − добавил директор МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» Алексей Тарасов.

В частности, фасад планируется менять с трех сторон, центральная часть останется прежней. Однако на ней будет выполнены шлифовка и дополнительное освещение.

«Сургутский краеведческий музей является одним из старейших культурных учреждений города. В это году нам исполняется 60 лет. Мы переехали в это здание в 1999 году. Его обновление − долгожданное событие. Это не только об эстетичности, но и о безопасности здания, а также фондовых коллекций. Возникали проблемы − подтопления, протекание кровли. Надеемся, что этот вопрос будет решен», − поделилась и.о. директора Сургутского краеведческого музея Наталья Рябчикова.

Отметим, что Музейный центр ремонтируется в рамках национального проекта «Культура», а также регионального − «Культурная среда».