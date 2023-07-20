Сургутский депутат проверил новый спортобъект в городском парке

Депутатский корпус Сургута проверил выполненные работы на спортплощадке в экопарке «За Саймой». Напомним, что ранее подрядчик обустроил объект с четырьмя спортивными комплексами, урнами, скамейками и шестью тренажерами. Строительство не потребовало вырубки деревьев – напротив, чтобы сохранить корневую систему растений, часть близлежащей территории отсыпали.

Объект входит в проект «Зеленый каркас Сургута» в рамках народной программы «Карта развития Югры», цель которого улучшение комфортной среды в нашем городе путем последовательной модернизации существующих и создания новых зеленых зон.

«Депутаты города, которые входят в Команду Югры, контролируют строительство всех важных объектов. Радует то, что в нашем городе таких объектов – спортивных площадок, парковых зон – становится больше и то, что они сдаются с высоким качеством выполнения», – подчеркнул народный избранник Сергей Парфенов.

Отметим, что в Сургуте продолжаются работы по благоустройству общественных пространств. В этом году будет реализован первый этап строительства сквера на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина. Уже начались работы по обустройству площадки для выгула животных в 20А микрорайоне. Также подрядчик завершит ремонтные работы в сквере на территории Дворца торжеств.