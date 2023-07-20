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Силовики спасли сургутянку, что грозилась спрыгнуть с крыши недостроя

В Сургуте полицейские сняли с крыши здания женщину, которая грозила спрыгнуть

Силовики спасли сургутянку, что грозилась спрыгнуть с крыши недостроя
Фото: pixabay

Сургутянку, что залезла на крышу недостроя и грозилась спрыгнуть, доставили в отдел полиции. Об этом пишет Muksun.fm.

Сообщается, что женщина совсем не замечала силовиков, которые лезли наверх и пытались поговорить, дабы спасти горожанку от рокового поступка. Она общалась только с прохожими, которые останавливались посмотреть.

«К этому времени подъехал еще один сотрудник нашего ведомства. Он тоже вступил в переговоры. В какой-то момент горожанка отклонилась назад в сторону крыши, он поймал этот момент и, схватив ее за плечи, оттащил на безопасное расстояние», — рассказали изданию в пресс-службе УМВД.

Сургутянке проведут процедуру медосвидетельствования и выяснят причину такого поведения. Однако, по предварительным данным, в жизни горожанки произошла какая-то личная драма, которая подстегнула ее к такому поступку.


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Сегодня в 14:45, просмотров: 215, комментариев: 0
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