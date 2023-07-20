Автоинспекторы доставили беременную сургутянку в больницу за 20 минут до родов

Сотрудники ДПС сургутской Госавтоинспекции помогли доставить беременную горожанку в больницу. Через 20 минут после этого женщина родила.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту, 17 июля сотрудники ДПС Константин Самойлов и Евгений Шашков несли службу на ул. Тюменский тракт. Около восьми часов вечера рядом с ними остановился автомобиль, из него вышел взволнованный водитель и сообщил, что его супруга начала рожать прямо в машине. Полицейские оповестили дежурную часть ГИБДД, и, включив спецсигнал, сопроводили семью в Сургутский перинатальный центр.

«Спустя 20 минут женщина родила здорового мальчика весом 3350 кг и ростом 53 см. Сайфуллах, так назвали новорожденного, стал четвертым ребенком в семье, у супругов подрастают два сына и дочка», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские встретили новорожденного и его маму при выписке с цветами и подарили игрушечный автомобиль «ДПС». А супруги Хамзат и Хадижат Исаковы поблагодарили сургутских полицейских за помощь и пожелали спокойной службы.