В Сургуте проверили спортивную площадку в экопарке «За Саймой»

Партийный десант проверил работы на спортивной площадке №1 в экопарке «За Саймой» в Сургуте после эксплуатации. Напомним, что объект был сдан в июне – работы подрядчик выполнил в срок.

«На данный момент проводим процедуры по передаче объекта на содержание в «Лесопарковое хозяйство». Все замечания дополнения, которые высказывают общественники и депутаты в обязательном порядке рассматриваем. Разработана документация на весь экопарк и по возможности из года в год реализовываем благоустройство определенных территорий. Отдельное внимание в проекте уделим вопросам освещения и видеонаблюдения. На некоторых участках оборудуем также спуски к воде», – отметил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Объект входит в проект «Зеленый каркас Сургута» в рамках народной программы «Карта развития Югры», цель которого улучшение комфортной среды в нашем городе путем последовательной модернизации существующих и создания новых зеленых зон.

«Карта развития Югры» – это всеобъемлющий проект, который охватывает как в целом территорию округа, так в частности города и поселения. В Сургуте большое количество объектов, предложенных непосредственно жителями города, были приняты в работу депутатами. Уверен, что новые общественные пространства станут настоящим украшением города. Команда Югры держит курс на увеличение зеленых пространств и современных зон отдыха», – добавил представитель Команды Югры Андрей Саликов.