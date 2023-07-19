Россиян будут штрафовать за жестокое обращение с животными

В России с 24 июня 2023 года вступили в силу поправки к федеральному закону об административной ответственности, которые вводят штрафы за нарушение норм закона об ответственном обращении с животными.

За несоблюдение общих требований к содержанию животных,

за исключением требований к содержанию домашних животных (обеспечение надлежащего ухода за животными, своевременного оказания животными ветеринарной помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с требованиями ФЗ и иных нормативных правовых актов, принятию мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных, отказа от животного и передачи его новому владельцу).

Предусмотрен штраф на граждан на сумму до 3 тысяч рублей, должностных лиц до 15 тысяч рублей, юридических лиц до 30 тысяч рублей.

За жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовного наказуемого деяния.

Предусмотрен штраф на граждан на сумму до 15 тысяч рублей, должностных лиц до 30 тысяч рублей, юридических лиц до 100 тысяч рублей.

За нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу (нанесение укосов владельческими или животными без владельцев).

Предусмотрен штраф на граждан на сумму до 30 тысяч рублей, должностных лиц до 100 тысяч рублей, юридических лиц до 200 тысяч рублей.

За несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных (осмотр, карантирование, вакцинация, учет, маркирование, стерилизация, содержание, возврат владельческих животных, размещение сведений в сети интернет сведений о животных, находящихся в приюте, обеспечение посещения приюта гражданами, волонтерами в часы, установленные приютом).

Предусмотрен штраф на должностных лиц до 15 тысяч рублей, юридических лиц до 30 тысяч рублей.

За несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.

Предусмотрен штраф на граждан до 5 тысяч рублей, должностных лиц до 15 тысяч рублей, юридических лиц до 50 тысяч рублей.