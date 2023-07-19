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Сургутские бильярдисты завоевали золото на чемпионате России

Бильярдисты из Сургута выиграли чемпионат России по комбинированной пирамиде

Сургутские бильярдисты завоевали золото на чемпионате России
Фото: csp-ugra.ru

Бильярдисты из Сургута Артем Балов и Алина Зябирова выиграли чемпионат России по комбинированной пирамиде. Турнир проходил в Оренбурге и собрал свыше 150 участников из разных регионов страны. В составе сборной команды Югры выступили преимущественно сургутские спортсмены.

«Сургутяне Артем Балов и Алина Зябирова уверенно вышли в финал, где оба встретились с хозяевами турнира. Артем продемонстрировав свою великолепную серийность и позволил сопернику выйти к столу только один раз – для начального удара в седьмой партии. Двумя партиями с кия Артем Балов оформляет чемпионский титул – 5-3. В женском финале борьбы не получилось – Алина Зябирова собранно провела весь матч против Алисы Прилепиной, продемонстрировав сбалансированную игру и забирая одну за другой партии с хорошим запасом», - рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Югры.

Победители получили по 90 тысяч рублей.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 84, комментариев: 0
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