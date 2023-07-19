Сборщик мебели украл у пожилой сургутянки золотые изделия на сумму порядка 200 000 рублей

В Сургуте служебная собака смогла взять и найти украденные золотые изделия на сумму порядка 200 000 рублей. Обследовав место совершения кражи, малинуа Чида взяла след и привела кинолога к ломбарду, который находится с другой стороны дома перепевшей, откуда впоследствии была изъята часть золотых украшений.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 29-летний работник фирмы по производству мебели.

Полицейские выяснили, что в середине июня мужчина оказывал заявительнице услуги по изготовлению и установке кухонного гарнитура, и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, украл украшения. Часть из них злоумышленник сдал в ломбард в этом же доме, часть – в пункт приема на улице Ленина. Большую часть украденного полицейские изъяли и вернули законной владелице.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в УМВД Сургута.