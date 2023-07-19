В Сургуте актуализируют стратегию развития города до 2050 года

Сургут актуализирует свою долгосрочную стратегию развития. Для этого руководители департаментов администрации города, депутаты, активные представители общественности, бизнеса, науки и культуры собрались на первую стратегическую сессию, в рамках которой будут откорректированы приоритеты до 2036 года и целевые показатели до 2050-го. Провели это мероприятие представители Научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга.

Участники распределились по шести направлениям: городская среда, транспорт, образование и наука, культура, спорт, молодежная политика, деловая среда, предпринимательство и туризм, безопасность. В небольших командах эксперты сначала проводили мозговой штурм на тему развития соответствующей сферы в Сургуте на ближайшие десятилетия, а затем формировали из пула выложенных на стол идей конкретные предложения. Они в последующем станут основой для обновленной стратегии города.

«Сургут имеет достаточно большой опыт стратегического планирования, – отметил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства и главный архитектор города Алексей Фокеев. – Многие помнят стратегию, разработанную в 2015 году. В ней были выделены приоритетные проекты. Отмечу, многое из того, что было определено тогда, в настоящее время активно реализуется. То есть, это были не просто виртуальные планы».

«В свое время город развивался по признаку отраслевому: нефтяники строили свое, энергетики – свое, у строителей было свое видение. Возможно, в этом был какой-то колорит, но при попытке это все как-то объединить возникли сложности с единым пространством, – поделился впечатлениями депутат думы Сургута Виктор Рябчиков. – В 2015 году появилось понимание городской среды. Для меня она стала таковой, когда появились точки притяжения, памятные знаки, традиции. Появилось поколение людей, для которых город стал не временным местом пребывания, а местом, где хочется жить. И сейчас стоят вопросы о том, каким мы хотим видеть город для будущих поколений через 20-30 лет».

В стратегической сессии участвовала заместитель директора по проектным работам Научно-исследовательского института перспективного градостроительства Ирина Гришечкина. Она поделилась данными опроса, согласно которым 79 процентов сургутян считают наш город комфортным, хотя при этом само понимание комфорта изменилось. Если раньше людям нужно было просто построить жилье и удовлетворить базовые социальные потребности, то сейчас граждане хотят видеть город в новом качестве. Среди запросов теперь фигурируют как общественные пространства и озеленение, так и качественное наполнение Сургута – например, строительство научных центров.

«Точек роста в Сургуте много. К примеру, научно-технологический центр, который строится в городе, будет уникальным для страны, и это проект даже не регионального, а общероссийского уровня, который создаст новый виток развития Сургута», – рассказала Ирина Гришечкина.

Трансформацию запросов сургутян и их удовлетворения в течение десятилетий проследил Алексей Усов – он занимал должность главного архитектора города и входил в руководство профильного департамента, сейчас работает старшим преподавателем факультета «Строительство и конструкции» СурГУ. «Несмотря на то, что стратегии разрабатываются на десятилетия вперед, все равно приходится вносить коррективы, жизнь диктует. Поэтому идет совершенно естественный процесс, и разработчики обращаются к горожанам, чтобы затем из вороха разных идей выделить те, которые сформируются в четкие поставленные цели, – прокомментировал Алексей Усов. – Будут обозначены сроки, контрольные точки, на основе которых будет производиться корректировка генерального плана».

К 1 сентября подрядчик подготовит проект обновленной стратегии, н подлежит утверждению департамента экономического развития Югры как главного куратора подобных документов, и далее начнется общественное обсуждение. Финальным этапом станет утверждение актуальной стратегии развития городской думой, что запланировано на ноябрь.

При поддержке Администрации Сургута