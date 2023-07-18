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Сургутяне смогут воспользоваться уникальным комплексом для кардиореабилитации

В Кардиоцентре Сургута появился уникальный комплекс для кардиореабилитации

Сургутяне смогут воспользоваться уникальным комплексом для кардиореабилитации
Фото и видео: Депздрав Югры

Пациенты Кардиоцентра Сургута смогут снять эмоциональное напряжение в ходе кардиореабилитации с помощью уникального аудиовизуального комплекса. Новое оборудование представлено лишь в нескольких клиниках страны, подчеркнули в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«Благодаря реалистичности изображения и звука создается ощущение полного погружения, происходит полноценное расслабление. Курс реабилитации на аудиовизуальном комплексе состоит из восьми-десяти сеансов. Предварительно клинический психолог проводит специальное тестирование, по результатам которого и определяется нужная пациенту программа. Новая техника приобретена в рамках региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», − пояснила заведующая стационарным отделением медицинской реабилитации взрослых с соматическими заболеваниями Окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Ольга Золотенкова.

Напоминаем, ранее в Сургуте запустили пилотный проект «Персональные медицинские помощники» по сопровождению пациентов в режиме нон-стоп.


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Сегодня в 14:07, просмотров: 126, комментариев: 0
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