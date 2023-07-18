В Сургуте стали доступны внутриутробные операции для беременных

В Сургуте провели первые внутриутробные операции. Раньше подобные вмешательства проводились только в федеральных центрах. У пациентки была многоплодная беременность, но оба плода находились в одной плаценте. Происходил сброс крови от одного к другому, в итоге у одного плода внутриутробно развивалась тяжелая анемия, а у другого сгущение крови, оба состояния опасны и угрожали жизни детей.

«Для коррекции такого состояния – фетофетального трансфузионного синдрома – внутриутробно выполняется коагуляция анастомозов лапароскопическим доступом через маленькие проколы. Операция требует ювелирного мастерства и высокого профессионализма», – рассказывает президент БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» Лариса Белоцерковцева.

Отмечается, что на сегодняшний день выполнено три внутриутробных переливания крови у плодов с тяжелой формой гемолитической болезни. Данные операции проводятся в случае возникновения резус-конфликта между кровью матери и ребенка.

«Внутриутробная хирургия объединяет врачей различных специальностей – акушеров-гинекологов, неонатальных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов лучевой диагностики, трансфузиологов. Анестезиологи Центра владеют методами обезболивания не только беременной женщины, но и плода», – подчеркнули представители медучреждения.