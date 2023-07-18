Электрики Сургута рассказали о количестве повреждений линий электропередач

Электрики отмечают увеличение числа повреждений высоковольтных кабельных и воздушных линий. Так, в текущем году произошло 11 таких случаев, причем 10 из них – летом, когда активизируются ремонтные и строительные работы. Так, в минувшие выходные по причине повреждения кабельной линии строительной техникой частично без электроснабжения остались потребители на улицах Ленина и 30 лет Победы.

«Основная причина порывов - несогласованные строительные работы с применением землеройной техники в охранной зоне ЛЭП, а также самовольное расширение зоны работ», – отметил заместитель главного инженера СГЭС Владислав Олейник. – «При таком повреждении надежность электроснабжения кабеля снижается. Кроме того, при порыве страдает и головное оборудование – это может привести и к более серьезным последствиям, вплоть до короткого замыкания у потребителей».

Представители СГЭС отмечают, что с мая по июнь 2023 года по вине строителей без электроснабжения оставались детский сад, начальная школа, медицинское учреждение, многоквартирные и частные жилые дома в 27, 33 микрорайонах, а также часть домов в центральном районе города.

На отыскание места повреждения и подачу напряжения потребителям по резервной схеме аварийно-ремонтному персоналу СГЭС необходимо в среднем от 40 минут до 3 часов.