Юноша из Сургута установил рекорд Югры в Первенстве России по плаванию

Спортсмен из Сургута Дмитрий Леонов завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали Первенства России по плаванию и установил рекорд Югры.

«Пловец финишировал первым с результатом 2:14.12 на дистанции 200м брассом и забрал золотую медаль. Серебро Дмитрий взял в финальном заплыве на дистанции 100-метров брассом и бронзу в комбинированной эстафете 4*100», – сообщает пресс-служба Администрации Сургута.

Дмитрий тренируется под руководством Олега Граматикополо.

Первенство России по плаванию среди юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет проходит с 11 по 15 июля 2023 года в Пензе в бассейне Дворца водного спорта «Сура». В течение пяти дней юные спортсмены со всей России разыграют 42 комплекта наград. Количество участников первенства России ежегодно растет.