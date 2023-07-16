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​Сургутский футболист будет играть за испанский клуб

Футболист Артем Ниязов из Сургута переходит в клуб «Эль Посо», Испания

​Сургутский футболист будет играть за испанский клуб
Фото: mfc-kprf.ru

Сургутянин будет играть за Испанию: футболист Артем Ниязов переходит в команду «Эль Посо», сообщает пресс-служба спортивного минифутбольного клуба КПРФ. «Несмотря на действующий до окончания сезона 2023/2024 годов договор с Артемом Ниязовым, Спортивный клуб КПРФ с благодарностью к игроку за многолетний вклад в успехи клуба и с человеческим уважением к Артему — не будет препятствовать его переходу в европейский клуб и желает удачи в дальнейшей реализации своего потенциала», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Сегодня сургутянин является одним из ярких игроков Суперлиги, проведя 240 матчей за команду КПРФ по мини-футболу и забив в них 148 мячей.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 83, комментариев: 0
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