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​Праздника не будет? День нефтяника и газовика в Сургуте отменили

СМИ: Массовых гуляний на День нефтяника и газовика не будет

​Праздника не будет? День нефтяника и газовика в Сургуте отменили
Фото: siapress.ru

Один из самых массовых праздников Сургута — День работников нефтяной и газовой промышленности пройдет камерно, без гуляний: об этом сегодня сообщает СТВ со ссылкой на пресс-службы обеих градообразующих компаний, традиционно организующих мероприятия, — «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут». Нефтяники объяснили отказ вопросами обеспечения безопасности гуляний.

Отметим, что в последние годы город начал отвыкать от массового празднования Дня нефтяника и газовика — виной тому была пандемия коронавируса.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 82, комментариев: 0
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