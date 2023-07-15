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Югорчанин с игроманией украл полмиллиона у отчима проиграл их на ставках за вечер

В Сургуте вынесли приговор югорчанину, который украл деньги у родителей

Югорчанин с игроманией украл полмиллиона у отчима проиграл их на ставках за вечер
Фото: unsplash

В Сургуте вынесли приговор молодому человеку, который украл почти полмиллиона у своих матери и отчима, а затем проиграл деньги на ставках.

Как сообщает пресс-служба окружного суда, 24-летний югорчанин приехал в Лангепас в гости к семье. Там он увидел, где отчим прячет деньги, а затем забрал их себе и проиграл за один вечер. Известно, что молодой человек страдает игроманией.

Во время суда парень заявил, что возместил ущерб. Потерпевший эту информацию подтвердил, однако злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы условно.


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Сегодня в 18:30, просмотров: 32, комментариев: 0
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