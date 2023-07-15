В Сургуте два дня будут показывать кино под открытым небом

В Сургуте пройдет фестиваль уличного кино. Горожанам предложат посмотреть российские короткометражки. Специальную площадку организуют по адресу проспект Набережный, 7.
«Для многих молодых режиссеров наш фестиваль — возможность представить себя сотням тысяч зрителей, показать свои новые работы, идеи, подходы к кино. Если вам хочется увидеть, как работает и о чем говорит новое поколение российских кинематографистов, приходите к нам. Давайте отпразднуем десятилетие уличного кино вместе», – прокомментировал генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.
Расписание сеансов:
22 июля
- 12:00 Программа «Лучшее 12+»;
- 14:00 Программа «Лучшее 16+»;
- 15:30 Лекция «Короткий метр – это много или мало?». Лектор – Светлана Ескина, директор филиала Российского общества «Знание» в ХМАО-Югре.
- 16:00 Конкурсная программа 16+ с голосованием за лучший фильм.
23 июля
- 12:00 Внеконкурсная программа 12+;
- 14:00 Программа «Лучшее 12+»;
- 16:00 Внеконкурсная программа 16+;
- 18:00 Программа «Лучшее 16+».