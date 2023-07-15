Жителя Сургута зарезали собутыльники ради его телефона

В Сургуте уроженец Казахстана со своим подельником зарезал собутыльника ради телефона. Преступника уже ожидает суд, а сообщника еще ищут. Об этом сообщает прокуратура Югры.

Установлено, что в сентябре 2022 года 30-летний обвиняемый вместе с приятелем и знакомым из Сургута отдыхал на дачах. Мужчины распивали спиртные напитки, а в ходе застолья злоумышленник решил совершить кражу. Тогда казахстанец со своим подельником избили сургутянина поленом, а после нанесли удары ножом.

Чтобы скрыть следы преступления, преступники сожгли паспорт и водительские права убитого. Труп они закопали на дачном участке.

«Уголовное дело направлено в суд Ханты-Мансийского автономного округа для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура.