16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,1190   EUR  101,1992  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте двое мужчин зарезали собутыльника из-за телефона

Жителя Сургута зарезали собутыльники ради его телефона

В Сургуте двое мужчин зарезали собутыльника из-за телефона
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте уроженец Казахстана со своим подельником зарезал собутыльника ради телефона. Преступника уже ожидает суд, а сообщника еще ищут. Об этом сообщает прокуратура Югры.

Установлено, что в сентябре 2022 года 30-летний обвиняемый вместе с приятелем и знакомым из Сургута отдыхал на дачах. Мужчины распивали спиртные напитки, а в ходе застолья злоумышленник решил совершить кражу. Тогда казахстанец со своим подельником избили сургутянина поленом, а после нанесли удары ножом.

Чтобы скрыть следы преступления, преступники сожгли паспорт и водительские права убитого. Труп они закопали на дачном участке.

«Уголовное дело направлено в суд Ханты-Мансийского автономного округа для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:51, просмотров: 50, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Директор театра имени Вахтангова высказался об уходе главы депкультуры Югры 663
  2. Пятую часть от всего запланированного жилфонда в ХМАО возведут в Сургуте и районе 627
  3. Думали бесплатно, а вон оно как 582
  4. Сильная гроза ожидается в Югре 15 июля 513
  5. Отдых в Турции подорожал до 70%, сообщили в Альянсе туристических агентств 502
  6. Интернет и работа для сургутян оказались самыми популярными местами для знакомств 466
  7. Богдан Гужва: «Автодорогу на улице Привокзальная расширят в два раза» 460
  8. Число укушенных клещами в ХМАО сократилось на треть за неделю 449
  9. ​Александр Моор поручил создать в Тюменской области проектный офис по внедрению искусственного интеллекта 417
  10. ​Александр Моор отметил эффективность Команды Югры 408
  1. Сердце после ковида: рассказывает кардиолог 1581
  2. В Сургуте откроют кабинет по лечению сексуальных девиаций в 2024 году 1456
  3. ​Пляжи или автоматчики 1435
  4. Выставка «Зеленый круг»: продвигаем жизнь в стиле эко вместе 1325
  5. В районе речпорта Сургута появится парк 1260
  6. Четыре врача из Югры стали лучшими в России 1255
  7. Два новых автобусных маршрута появятся в Сургуте 1236
  8. 46 югорских школьников получили 100 баллов по результатам ЕГЭ 1200
  9. ЖК «Сибирский Бор»: продажи только начались, цены заметно ниже среднего 1123
  10. ​Человек погиб в ХМАО по вине нетрезвого водителя 1079
  1. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 8970
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4514
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 3896
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 3717
  5. Разбушевавшаяся стихия в Сургуте сломала светофоры и повалила деревья 3534
  6. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 3499
  7. Учитывая большие заслуги 3138
  8. Помогите спасти! 3075
  9. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 2766
  10. Умер Владимир Пидзамкив 2345

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика