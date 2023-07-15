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Жители Сургутского района накопили более 700 млн рублей долга за ЖКУ

Долг жителей Сургутского района за ЖКУ вырос на 68 миллионов

Жители Сургутского района накопили более 700 млн рублей долга за ЖКУ
Фото: ru.freepik.com

В Сургутском районе выросли долги за ЖКУ на 68 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, общая задолженность жителей перед ресурсоснабжающими организациями составляет 726 млн рублей. К работе с неплательщиками подключают приставов, которые с начала года вынесли более 300 постановлений о запрете выезда за рубеж.

«В 2023 году в отделении возбуждено 554 судебных производства о взыскании задолженности за ЖКУ на общую сумму 50 млн 171 тысячу рублей. В этом году выписано более 330 постановлений ограничения выезда граждан за территорию РФ, составлено более 10 актов описи ареста имущества и судебными приставами было осуществлено более 300 выездов к должникам. На самом деле сумма задолженностей разная. У кого-то есть по тысяче рублей, а у кого-то и по миллиону», — рассказал судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Сургутскому району Вагиф Джабиев.

Люди объясняют факт задолженности трудной жизненной ситуацией и проблемами с трудоустройством. Однако в администрации муниципалитета подчеркивают, что есть возможность получить соцподдержку – компенсацию расходов на оплату ЖКУ или субсидию, но для этого расходы семьи не должны превышать 22% от всего дохода хозяйства.


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Сегодня в 12:09, просмотров: 61, комментариев: 0
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