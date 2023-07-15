Долг жителей Сургутского района за ЖКУ вырос на 68 миллионов

В Сургутском районе выросли долги за ЖКУ на 68 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, общая задолженность жителей перед ресурсоснабжающими организациями составляет 726 млн рублей. К работе с неплательщиками подключают приставов, которые с начала года вынесли более 300 постановлений о запрете выезда за рубеж.

«В 2023 году в отделении возбуждено 554 судебных производства о взыскании задолженности за ЖКУ на общую сумму 50 млн 171 тысячу рублей. В этом году выписано более 330 постановлений ограничения выезда граждан за территорию РФ, составлено более 10 актов описи ареста имущества и судебными приставами было осуществлено более 300 выездов к должникам. На самом деле сумма задолженностей разная. У кого-то есть по тысяче рублей, а у кого-то и по миллиону», — рассказал судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Сургутскому району Вагиф Джабиев.

Люди объясняют факт задолженности трудной жизненной ситуацией и проблемами с трудоустройством. Однако в администрации муниципалитета подчеркивают, что есть возможность получить соцподдержку – компенсацию расходов на оплату ЖКУ или субсидию, но для этого расходы семьи не должны превышать 22% от всего дохода хозяйства.