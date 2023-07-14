В Сургуте и районе возведут больше всего жилья из всех муниципалитетов ХМАО

Больше всего жилья власти Югры планируют ввести в Сургуте и Сургутском районе – это пятая часть запланированного жилфонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса.

«Пятая часть запланированного жилого фонда приходится на Сургут и Сургутский район (222 и 64,9 тысяч квадратных метров соответственно). В Ханты-Мансийске в этом году планируется ввести 125 тысяч квадратных метров и 14,4 тысяч в Ханты-Мансийском районе», – сообщается на сайте департамента.

Отметим, что в Югре планируется ввести почти миллион квадратных метров жилья. С начала года в регионе построили уже порядка 345 тысяч квадратных метров.