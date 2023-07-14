Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

15 июля

Трансформационная игра «Выбор»

Место проведения: Арт-резиденция «Квартира», улица Магистральная, 28. Время: 10:00.

Ты школьник или родитель школьника, который сомневается или еще не определился с выбором профессии, тогда тебе к НАМ!

Профессиональный мир меняется на глазах, а статистика год от года говорит о том, что 70% выпускников школ выбирают ВУЗ по остаточному принципу результата ЕГЭ, за компанию с другом или по совету родителей. И 70% выпускников ВУЗов не работают по специальности…

Если для вас важно, чтобы через 1, 2, 3 года ваш ребенок был готов сделать свой важный выбор в жизни и сделать его самостоятельно и осознанно. И выбрать развивающуюся профессию, а не ту, которая в ближайшее время может исчезнуть…

Предлагаем посетить три игры на тему выбора профессии. Елена Гаврикова – руководитель проекта «RPOвыбор», психолог, профориентолог, игропрактик, поможет во всем разобраться, используя комплексный подход.

Записывайтесь на очную встречу: 8 (3462) 34-11-04. Вход свободный. 14+

Концерт Кристины Весны

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В эту субботу, в самую середину лета в Невесомости состоится большой концерт певицы, автора и исполнителя собственных песен Кристины Весны, который стал уже доброй ежегодной традицией.

В концерте примут участие Александр Влес и Марина Виноградова. Вас ждет большая программа с новыми песнями, проверенными временем хитами и неожиданными сюрпризами.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета на предпродаже: 500, на входе: 700 рублей. 16+

Интерактивная программа «Тут Сургут»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время совпадает с графиком работы галереи.

Галерея «Стерх» приглашает жителей и гостей города сразиться за звание самого окультуренного и самого туризмоспособного сургутянина в интерактивной игре-путеводителе «Тут Сургут»!

Путешествуйте по городу, изучайте достопримечательности, встречайтесь с удивительными жителями и уникальными явлениями, вспоминайте старое и узнавайте новое о невероятной и неповторимой нефтяной столице России.

А в конце игры Вас ждет квиз настоящего сургутянина!

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Зеленый круг»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время совпадает с графиком работы.

Выставочный проект представит живописные полотна о флоре и фауне из Красной книги ХМАО-Югры, плоскостные работы и пространственные инсталляции в таких стилях, как джанк-арт или треш-арт о вопросах экологии, арт-объекты о водных пространствах Югры, а также затронет тему внутренней экологичности человека.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+