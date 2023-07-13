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Сургут занял четвертое место среди городов, где молодежь может быстрее найти работу

Сургут попал в ТОП-5 городов по открытым вакансиям и удобству домов для молодежи

Сургут занял четвертое место среди городов, где молодежь может быстрее найти работу
Фото: siapress.ru

Сургут попал в ТОП-5 городов, где студенты и начинающие специалисты могут быстро найти работу. Тройку лидеров заняли Салехард, Новый Уренгой и Южно–Сахалинск, а пятое — Магадан. К такому заключению пришли аналитики госкорпорации ВЭБ.РФ, подготовившие исследование — субиндекс «Ломоносов».

«В Сургуте работу ищут в среднем пять месяцев, в то время как в других городах России — более полугода, а средняя зарплата в Сургуте почти вдвое выше аналогичного показателя по стране. Также Сургут занял пятое место по удобству жилищных условий для молодежи. Доля качественных и благоустроенных домов с необходимой коммунальной инфраструктурой здесь выше, чем в других городах России, а процент износа городских сетей, в том числе тепловых и водных, — вдвое ниже», – подчеркнули представители ВЭБ.РФ.

Авторы субиндекса проанализировали показатели крупнейших городов России, не считая Москвы и Санкт–Петербурга. В госкорпорации опирались на данные собственной аналитической платформы, Индекса качества жизни.

«На поиск работы граждане в среднем тратят более полугода, что для молодого специалиста критично долго. Чтобы максимально сократить это время, в новом исследовании мы сфокусировались на ключевых запросах молодёжи: вакансии и уровень зарплат, доступность жилья, скорость адаптации в новых сообществах, возможности баланса между работой и отдыхом», — сказал главный̆ управляющий̆ директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 136, комментариев: 0
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