Две пенсионерки в Сургуте стали жертвами одного и того же афериста. Курьер задержан

Полиция Сургута опубликовала видео допроса 22-летней девушки, которую вовлекли в мошенническую схему. По ее словам, она нашла работу курьером. Суть такой подработки заключалась в том, чтобы приехать на определенные адреса и забирать деньги. В двух случаях девушке передали порядка 80 тысяч рублей.

«Пожилые женщины попались на хорошо известную схему – внук попал в ДТП. В обоих случаях за деньгами, якобы на лечение пострадавших в авариях, к потерпевшим приехала молодая девушка. В результате 79-летняя сургутянка лишилась 50 тысяч рублей, а 86-летняя бабушка – 24 тысяч рублей», – указано в сообщении полиции.

Позже задержанная рассказала, что нашла объявление о подработке и откликнулась на него. Работа простая, забрать деньги, положить на карту и после перевести другому человеку. После объяснений условий работодатель отправил ей координаты, где необходимо забрать деньги. Покинув адрес первой пострадавшей, девушка перечислила «начальству» 45 тысяч рублей, оставив себе гонорар в виде 5 тысяч рублей. После второй поездки в роли курьера девушка перевела мошенникам 21 тысячу и оставила себе 2400 рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.