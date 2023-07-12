Спортзал в лангепасской школе раскрасили художники из Сургута

Художники из Сургута Булат Сайфуллин и Виктор Широбоков преобразили стены спортзала третьей школы Лангепаса. Теперь зал для занятий физкультурой стал настоящим арт-объектом, в центре композиции — большое изображение футболиста в красной форме, бьющего мячу. Об этом сообщает издание «Звезда Лангепаса».

«Работал с Виктором Широбоковым. В усиленном темпе ушла неделя на реализацию», – отметил сургутянин.

По словам художника, пока аналогичные предложения от других школ Лангепаса в их адрес не поступали.