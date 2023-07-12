В сургутской «Ауре» вновь возобновил работу брендовый магазин Levi’s

В Сургуте в торговом центре «Аура» можно снова посетить отдел известного магазина Levi’s, при этом никаких изменений в названии бренда не произошло, в отличии от Zara и Pull&Bear, которые открылись как Maag и DUB. Информация о возвращении появилась в группе ТРЦ в социальных сетях.

Ассортимент отдела, согласно заявлению представителей ТРЦ, не менялся. В магазине посетители смогут купить популярные джинсы, футболки и куртки с логотипом этого бренда.

«Возвращение легенды. Всем, кто так долго ждал, сообщаем: Levi’s снова открыл свои двери в ТРЦ «Аура». Ассортимент порадует даже искушенных ценителей!» – говорится в официальном обращении к покупателям.

Еще в прошлом году после ввода антироссийских санкций магазины Levi’s начали открываться под новым названием, писали «Ведомости». Тогда же сообщалось, что старейшая американская компания продает бизнес. Levi’s открыл свои первые магазины в России в 90-х, за эти годы сеть расширила географию и уже могла похвастаться 90 точками по всей России. Часть из них работала по франшизе.