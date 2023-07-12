В Сургуте идут ремонтные работы в бывшем здании «Центрального коммерческого банка»

В Сургуте разбирают бывшее здание «Центрального коммерческого банка». Очевидец корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщил, что строители не собираются сносить здание, а наоборот – ремонтировать. Работы могут быть связаны с переходом объекта к новому владельцу.

Напомним, что в 2015 году Банк России отозвал лицензию у сургутского «Центрального коммерческого банка», сообщается в пресс-релизе ЦБ.

«Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Банка России.

В 2016 году на сайте ЦБ опубликовали сообщение о ликвидации данной кредитной организации.