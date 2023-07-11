В администрации Сургута рассказали, что строят у набережной Оби

В администрации Сургута прокомментировали стройку на набережной Оби возле речпорта. По словам властей, там создадут парк. Ранее общественники и жители города подняли тревогу – рабочие снесли площадку для выгула собак и перекрыли доступ к воде, при этом паспорта объекта не было.

«ООО «ПСМ» в 2022 году обратилось в администрацию города Сургута с предложением о строительстве парка. Был заключен договор аренды земельного участка для реализации проекта. В июне 2023 года компания ООО «ПСМ» приступила к выполнению подготовительных работ: вырубка мелколесья, очистка территории от мусора, планировка территории. Для выполнения подготовительных работ потребовалось временное перекрытие прохода к набережной Оби. Сейчас проход открыт, ограничений нет», – сообщает пресс-служба мэрии.

Также представители администрации подчеркнули, что никаких дополнительных объектов возводить не будут – в планах только зеленая зона. Паспорт объекта изготовлен, его разместят на земельном участке в ближайшее время.