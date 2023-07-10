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«Будет больше камер»: в Сургуте усилят борьбу с вандалами

Власти Сургута усиливают антивандальные меры

«Будет больше камер»: в Сургуте усилят борьбу с вандалами
Фото: siapress.ru

Власти Сургута совместно с полицией начали усиливать антивандальные меры. Ежемесячно в городе моют 176 остановок, однако «художеств» меньше не становится. Подобная мера привела к тому, что из-за постоянного затирания надписей на павильонах органическое стекло постепенно приходит в негодность. Поэтому в Сургуте планируют увеличить количество камер на остановках, а также рейдов, проводимых сотрудниками полиции.

«Есть поручение главы города, мы усиливаем работу с полицией. Отмечу, что за существенный ущерб объектов предусмотрена и административная, и уголовная ответственность с арестом до трех месяцев. Будет увеличиваться количество камер. Соответствующие службы города продолжат мониторинг информации с камер наблюдения системы «Безопасный город», будут больше информации направлять в полицию», − предупредил заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Максим Салий.

Сейчас в Сургуте 45 остановок, включая 16 теплых, оснащены камерами видеонаблюдения. Кроме того, обновленные павильоны обеспечены закаленным стеклом, где надписи стираются без проблем.

Однако другим остановках повезло меньше. Используемые моющие средства порой не справляются с задачей, так как краска сильно впитывается в поверхность. Отсутствие видеонаблюдения также влияет на количество граффити. Так, остановку «24 микрорайон» по проспекту Пролетарскому приходится отмывать почти каждую неделю.

«К сожалению, ситуация значительно не изменилась. Мы систематически моем остановки, однако стекло уже не отмывается. Оргстекло становится матовым от постоянных чисток. Отмыли его 29 июня, прошла буквально неделя и стекло снова нуждается в чистке − появились надписи. Остановка на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Геологической тоже регулярно страдает от вандалов. Хочу отметить, что благоустройство и содержание имущества в городе осуществляется за счет бюджета, в который поступают налоги горожан в том числе. И нам приходится тратить средства, которые могли бы пойти на другие нужды, на борьбу с последствиями вандализма», – подчеркнул директор «Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Валерий Ходжаев.

Кроме того, страдают и другие общественные пространства города − детское игровое, спортивное оборудование, туалеты, опоры освещения и арт-объекты. «В том году красили полностью детский городок в сквере возле ж/д вокзала, в этом году он снова практически весь в надписях. У нас есть фонтан на площади Советов, чашу которого приходится чистить каждый день от мусора, вплоть до пластиковых бутылок. И в парках, и на детских площадках есть правила пользования имуществом. Мы пробовали организовывать зоны для граффити, наши сотрудники регулярно проводят беседы», – поделилась директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Подчеркнем, что не так давно в городе задержали двух вандалов, которые разбили стекла на теплых остановках. Они возмещали ущерб добровольно в досудебном порядке.

Статья 214 УК предусматривает для вандалов штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или даже арест на срок до трех месяцев. Законом автономного округа № 102 «Об административных правонарушениях», статьей 23, установлено, что город может взыскать штраф дополнительно.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 59, комментариев: 0
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