В Сургуте задержан авиарейс в Саратов

Авиарейс компании «ЮТэйр» из Сургута в Саратов задержан — 136 пассажиров семь с половиной часов будут ждать вылета, который был назначен на 9.55, но перенесен на 17.30.

Как передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна, на котором и планируется вылет.

«Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — подчеркивают в ведомстве.