Экстремальная гонка с собаками пройдет в Сургуте

Полтора километра гонки с собаками: сургутян приглашают поучаствовать в экстремальном забеге «Рвем когти», он пройдет 6 августа. Как передает «ОМЕДИА», соревнования, в которых могут участвовать как взрослые, так и дети, пройдет в городе уже в четвертый раз, и новшеством этого года станет новая номинация — «Семейный забег», в котором можно участвовать сообща.

Площадкой для забега станет территория в районе Барсово. Участники преодолеют здесь полосу препятствий на время — вреди испытаний организаторы обещают ров с водой и даже комнату страха.

«Каждый год у нас меняются локации, меняются препятствия, меняются условия, — говорит организатор соревнований Николай Шевченко. — В этом году у нас будет комната страха, впервые мы ее организовываем, сделана для того, чтобы напугать больше участников, плюс каждый год делаем ров с водой, в этом году он тоже будет».