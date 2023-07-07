Пять школ отремонтируют в Сургуте за лето

В сургутской школе №31 продолжается капитальный ремонт. Два года назад в здании некоторые стены покрылись трещинами, а в спортзале просел пол. Экспертиза дала заключение о том, что существует необходимость усиления конструкций здания, устройства дренажной системы по периметру здания и внутри подвального помещения. Работы начались 15 мая этого года, их выполняет ООО «Строительное управление».

«На основании рекомендаций обследования специализированной организации блок «Г» образовательного учреждения был выведен из эксплуатации. В 2022 году началась разработка проектной документации, предусматривающей комплекс мер по устранению недостатков и главное – устройству дренажной системы. Обрушений на данном объекте не происходило», – рассказал директор МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» Алексей Тарасов.

Сейчас подрядчик занимается ремонтом блоков «А», «Г» и обустройством дренажной системы. На объекте ежедневно находится от 40 до 50 рабочих, задействованы до 4 единиц техники.

«В настоящее время демонтированы перегородки, полы. В подвальном помещении произведены работы по устройству траншей под укладку трубопровода дренажа. Из наружных работ выполняется устройство дренажной системы по периметру здания. В помещениях работы ведутся одновременно в нескольких блоках, некоторые уже подготовлены к финишной отделке», – прокомментировал начальник строительного участка генеральной подрядной организации Константин Семенов.

Как отмечают специалисты, работы выполнены на 45 процентов. Ремонт планируется завершить 20 августа, поэтому учебный процесс у школьников уже обновленной школы начнется вовремя.

«Работы идут согласно графику. Приняты необходимые проектировочные решения, которые помогут устранить возникшие недостатки для максимальной безопасности детей. Очень важно, что такие объекты становятся предметом контроля со стороны администрации города, депутатского корпуса, Команды Югры. После выполнения всех работ мы постараемся присутствовать на приемке и убедиться в том, что все решения выполнены правильно», – поделился житель Сургута Андрей Саликов.

Отметим, что летом в городе приведут в порядок пять школ: №9 №32, №46, №5, №31, три детских сада: «Ивушка», «Калинка», «Гусельки» и учреждение дополнительного образования «Технополис». В числе запланированных работ: капитальный ремонт, благоустройство спортивных площадок, внутренняя отделка помещений.