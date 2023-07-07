Эксперты оценили мозаичное панно на фасаде аэропорта Сургута

Аэропорт Сургута вошел в топ-14 региональных воздушных гаваней с изюминкой по версии сервиса «Туту». Эксперты оценили мозаичное панно «Мадонна с младенцем в иллюминаторе» на фасаде здания. Его создали художники Леонид Полищук и Светлана Щербинина.

В конце 1979 года Полищука пригласили в Сургут, чтобы он помог создать новый архитектурный стиль аэропорта. Спустя полгода он прилетел на сутки, обдумывал разные варианты, но в итоге сел в самолет в Москву, так ничего не решив. Во время полета заплакал ребенок, мама пыталась его отвлечь, показывая красивый вид в иллюминаторе. Эта сцена и вдохновила Полищука на создание мозаики.

Напомним, что в 2020 году панно включили в перечень объектов культурного наследия Югры, оно находится под охраной государства.