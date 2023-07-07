Житель Сургута заплатит 300 тысяч рублей за оправдание терроризма

Сургутянина осудили в Екатеринбурге за оправдание терроризма. 57-летний мужчина оставил комментарий под видеозаписью с названием «Архангельск. Взрыв здания УФСБ». Отметим, что речь идет о террористическом акте, который произошел в 2018 году, в результате которого погиб сам виновник, а трое сотрудников ФСБ были ранены. Об этом сообщает «Муксун.FM».

«Приговор вынесен по части 2. Ст. 205.2 УКРФ. Его приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в окружном военном суде корреспонденту издания.

Сургутянин уже возместил часть назначенного судом штрафа.