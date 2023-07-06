В Сургуте пассажирка поезда опоздала на посадку, поэтому зацепилась за подножку

Жительница Оренбургской области прокатилась на подножке поезда. Она опаздывала на свой рейс в Сургуте, и, боясь, что транспорт уедет без нее, зацепилась за поручни и поехала на подножке вагона.

Женщину заметил проводник, который позже нажал на стоп-кран. В итоге поезд вынужденно простоял пять минут, пока пассажирка не зашла в состав и не устроилась на своем месте.

«Транспортные полицейские ожидали нарушительницу на следующей по пути следования состава остановке - в Тюмени. В отношении гражданки сотрудники местного линейного отдела составили административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте», – сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Транспортная полиция Тюмени напоминает, что цепляться за поручни, а также осуществлять проезд снаружи состава категорически запрещено и крайне опасно для здоровья и жизни. Нередко подобные опрометчивые поступки пассажиров становятся причиной несчастных случаев на объектах транспорта.