Двоюродные братья-дебоширы были задержаны сургутской полицией в поезде

Транспортные полицейские Сургута задержали в поезде «Новый Уренгой — Уфа» двух 55-летних родственников-дебоширов. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

3 июля в дежурную часть поступило сообщение от начальника поезда о том, что два буйных пассажира нарушают порядок. Мужчины напились, матерились, мешали работать бригаде и отдыхать попутчикам.

Они оказались двоюродными братьями из Челябинской области. Ранее нарушители спокойствия уже были судимы — один за хулиганство, второй — по наркостатье. Их доставили в отделение полиции и поместили в вытрезвитель. За мелкое хулиганство дебоширов оштрафовали на 800 рублей.