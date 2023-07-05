За 10 лет сургутским сиротам предоставили больше 700 квартир

С начала года в Сургуте 110 сирот получили ключи от квартир. Так, накануне одному из молодых людей данной категории предоставили жилье. По инициативе застройщике в помещении провели ремонт, а также установили сантехнику, предоставили необходимый для жизни набор мебели.

«В этом году город намерен сохранить высокие темпы обеспечения жильем детей-сирот. По состоянию на 1 января 2023 года потребность у муниципалитета была 160 жилых помещений. При предоставлении квартир мы отталкиваемся от желания ребёнка, в каком муниципалитете он хочет проживать, на территории города Сургута или района. С начала 2023 года предоставлено уже 110 квартир. В июле планируется вручить ключи от новых квартир 12 ребятам. До конца года новоселье смогут отметить еще около 38 детей, оставшихся без попечения родителей», – подчеркнула и.о. начальника управления учета и распределения жилья департамента имущественных и земельных отношений Анастасия Ткачук.

Напомним, что в 2022 году город передал сиротам около 300 новых квартир. За 10 лет сургутским детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено 724 квартиры.