Сургутяне могут повлиять на решение власти об очередности ремонта дорог и проездов

Дорожная кампания 2023 года в Сургуте по масштабам превышает прошлогоднюю. В планах – капремонт трех улиц, устранение колейности, наведение порядка на 14 внутриквартальных проездах, новые тротуары, освещение и так далее. Но у жителей города возникают вопросы – как формируется список «счастливчиков», которые получат обновленные дороги и, особенно, внутриквартальные проезды. Ведь последние зачастую были бесхозными в течение десятков лет, и там накопилось много работы и нервного отношения местных жителей к комфорту заезда в родной двор.

Настало время рассказать, как происходит отбор «кандидатов» на ремонт. Для решения этих вопросов в администрации Сургута работает комиссия по определению очередности ремонта автомобильных дорог и внутриквартальных проездов. Все фронты дорожных работ, запланированные на 2023 год, прошли тщательную предварительную оценку специалистов с учетом множества критериев, а также мнения сургутян.

Все начинается с обследования улично-дорожной сети. «Комиссия объезжает улично-дорожную сеть и составляет рейтинг. Производится оценка дорог и формируется очередность ремонта, – рассказывает начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации города Андрей Байков. – Окончательный вариант перечень приобретает после его корректировки с учетом имеющихся предписаний органов государственной власти, поручений Президента Российской Федерации, губернатора Югры, судебных решений и выделенных бюджетом города средств».

Для всех участков, которые подлежат ремонту, формируется рейтинг. Он зависит, в частности, от количества обращений граждан (повод проявлять гражданскую активность и писать в администрацию!), интенсивности движения транспорта, наличия рядом детских садов, школ, больниц и других социальных объектов, технического состояния и даты последнего ремонта на участке. Исходя из этих вводных и формируется график выполнения работ на годы вперед. Например, в этом году капремонт завершится на Привокзальной, Бажова и Комсомольском проспекте, и уже сейчас известно, что в 2024 году наводить порядок будут на улицах Толстого, Шидловского и Югорской.

«Информация об участках дорог, требующих ремонта, поступает к депутатам напрямую от избирателей. По каждому объекту мы обращаемся в администрацию города. После этого создается комиссия, где коллегиально принимается решение, – отметил депутат думы Сургута Артем Гаврилов. – Контроль за объектами проводится регулярно. Также проходят мероприятия, где депутаты принимают участие в общественной приемке. На финальной стадии мы отслеживаем качество выполненных работ».

Таким образом простые сургутяне могут через личные обращения в администрацию города и при помощи своих депутатов муниципального парламента влиять на решения об очередности ремонта тех или иных дорог или проездов. «На участке от улицы Флегонта Показаньева до проспекта Ленина проезд не ремонтировался более 15 лет. Ранее проезд был далек от нормативного состояния. Здесь лежали бетонные плиты, были ямы. Автомобилям было проехать довольно сложно, – рассказал сургутянин Андрей Саликов. – Проездом активно пользуются жители близлежащих домов, а также те, кто направляются к Сургутскому кардиодиспансеру. Соответственно ее нужно было привести в порядок. В нашем городе достаточно много дворов, которые требуют ремонта. Такие объекты являются предметом контроля как со стороны депутатского корпуса, так и общественности. Не только администрация города курирует подобные работы, но и Команда Югры в целом».

При поддержке Администрации Сургута