В Сургуте прошел фестиваль традиционных русских ценностей

В Сургуте прошел большой фестиваль традиционных ценностей «Русский мир». Наш город оказался седьмым в России, который организовал у себя подобное событие. Площадкой для его проведения логично стал историко-культурный центр «Старый Сургут», мероприятие посетили более трех тысяч жителей и гостей города. Для них были развернуты 25 площадок, где можно было изготовить предметы народного промысла по традиционным технологиям. Также на фестивале прошли выступления творческих коллективов и народные гуляния с разнообразными развлечениями, исполненными в стиле и направлении мероприятия – хороводы, молодецкие игры и прочее веселье.

«Что такое русский мир? Это прежде всего тысячелетняя история нашего народа, традиции, вера и язык, которые передаются из поколения в поколение. Это то, на чем строится наше общество. Как сказал наш президент, у России нет границ ни в культурном, ни в языковом плане. Поэтому, важно чтить и беречь свою культуру», – обратился к участникам фестиваля заместитель главы города Сергей Агафонов.

Интересно и то, что мероприятие было задумано и проведено буквально в течение трех месяцев – по меркам подобных событий это почти «спонтанно». «Идея создания фестиваля зародилась три месяца назад, – рассказала главный организатор события, руководитель «Дома дружбы народов» и депутат думы Югры Ольга Леснова. – Тогда ко мне обратилась Вера Ивановна Панасевич с предложением сделать что-то такое, что объединит весь русский мир. Русская душа живет в каждом человеке вне зависимости от того, какой он национальности. Глава города Сургута Андрей Филатов поддержал проект грантом. Ремесленники активно откликнулись на предложение поучаствовать. Рады, что все получилось, как задумывали».

Напомним, что в 2022 году был подписан указ президента России с формулировкой традиционных ценностей и необходимостью их придерживаться и защищать, именно благодаря этому и появился фестиваль «Русский мир». «Рад, что получился большой народный праздник. Это добрая и важная инициатива, – отметил в своих социальных сетях глава Сургута Андрей Филатов. – Благодарю за идею и творческий вклад организатора фестиваля Ольгу Леснову, сотрудников и руководителей городских учреждений культуры и всех причастных к проведению мероприятия. Будем и дальше поддерживать в Сургуте укрепление традиций и ценностей нашего народа».

При поддержке Администрации Сургута