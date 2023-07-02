В 2023 году в 227 сургутских домах пройдет капремонт

В 227 многоквартирных домах Сургута запланирован капитальный ремонт в 2023 году. Информация об этом появилась на сайте Югорского фонда капремонта.

Пять домов из общего количества находятся на спецсчете и занимаются этими вопросами самостоятельно. В 162 домах для будущих капитальных ремонтов проведут проектные работы. Строительно-монтажные работы охватят 215 конструктивных элементов. Из них: 24 системы электроснабжения, 36 систем теплоснабжения, 24 системы водоотведения, 21 системы холодного и горячего водоснабжения, 32 крыши, 34 фасада, отдельно 11 фасадов утеплят, лифты, подвальные помещения и газоснабжение – по четыре каждого.

«Стоит отметить, что в большинстве домов работы будут носить комплексный характер. Это означает, что намечено отремонтировать три и более конструктивов. Стоимость запланированных работ в соответствии с краткосрочным планом – почти 1,5 миллиарда рублей», – сообщили представители фонда капремонта.