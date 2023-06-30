Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

1 июля

Фестиваль «РУССКИЙ МИР»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 13:00.

1 июля 2023 года в Сургуте состоится первый в истории города фестиваль традиционных российских ценностей.

Защита традиционных ценностей, сформулированных Указом Президента РФ в 2022 году, – одна их главных задач сегодняшнего дня. Сургут стал седьмым городом России, в котором проводится фестиваль «РУССКИЙ МИР», призванный сохранять наши культурные традиции.

В рамках фестиваля с 13.00 на площадке народных промыслов и ремёсел жителей города ждут бесплатные мастер-классы по самым разным направлениям народного творчества. Всего будет работать 25 площадок. Можно попробовать свои силы в разных сферах народного промысла: всей семьёй расписать пряники глазурью, поупражняться в гончарном мастерстве и многом другом.

В 14.00 под колокольный звон состоится торжественное открытие фестиваля. В концертной программе примут участие лучшие народные коллективы города.

В 15.30 начнутся народные гуляния, хороводы, молодецкие игры, в которых смогут принять участие все желающие.

Фестиваль организован на средства гранта Администрации города Сургута Региональной ассоциацией некоммерческих организаций ХМАО-Югры (Дом дружбы народов города Сургута).

Вход свободный. 0+

Выставка «Мое художественное окружение»

Место проведения: Арт-резиденция «Квартира, улица Магистральная, 28. Время: 16:00.

Приглашаем на открытие персональной выставки «Мое художественное окружение» сургутской художницы, коллекционера и нашего резидента – Ольга Исаева. Ждем вас 1 июля в 16:00, творческие работы, будут украшать стены Арт-резиденции до 1 августа.

На выставке будут представленный ряд работ автора и картины из личной коллекции Ольги, которые кропотливо собирались долгие годы.

Телефон для справок: 8 (3462) 34-11-04. Вход свободный. 18+

Акустика в «Невесомости»

Место проведения: ДК Невесомость, проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

1 июля приглашаем в Невевсомость на теплый, ламповый и очень душевный большой летний акустический концерт, в котором примут участие отличные сургутские исполнители Роза Карим, Владислав Трибус и Рада Е, а также дуэты «Два носка» и «One Day Duo». Начинайте июль с шикарной музыки этим субботним вечером – и он будет что надо!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 300 рублей, на входе – 400 рублей. 16+

2 июля

Фестиваль индийской культуры

Место проведения: Аллея Славы, улица 60 лет Октября. Время: 13:00.

Впервые в Сургуте и в ХМАО, ЯНАО – древний, удивительный по красоте праздник! Горожане смогут наблюдать движение церемониальной колесницы, на которой по ведической традиции катают индуистских божеств, а до этого в городе пройдут традиционные песни и пляски.

Гостей угостят индийскими деликатесами, предложат бесплатно покататься на пони, нанести на тело индийскую роспись мехенди, а всем женщинам будут дарить цветы. Для юных зрителей покажут шоу мыльных пузырей.

Вход свободный. 0+

Выставка «Дом великана»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38. Время: 11:00.

Хотите почувствовать себя крохотным человечком и понять, каково ощущать себя меньше ножки стула?

Тогда мы приглашаем Вас на необыкновенную интерактивную выставку «Дом Великана»

Дом, где вы окажетесь среди огромных игрушек, где сможете примерить обувь самого Великана и даже посидеть на его гигантском кресле.

Это место, которое одинаково вызывает восторг и у детей, и у родителей.

Цена билета: 500 рублей – взрослый, 400 рублей – детский от 3 до 13 лет. Пенсионеры, инвалиды и дети до 3 лет – бесплатно. 0+