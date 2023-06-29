В Сургуте продолжают ремонтировать дорогу на улице Бажова

В Сургуте продолжается ремонт дороги на улице Бажова – на данный момент подрядчик занимается установкой бордюрных камней, укладкой тротуарной плитки и обновлением дождеприемников.

Отметим, что данный участок был отремонтирован с учетом пожеланий горожан. По итогам комиссионного обследования дорога вошла в общественный рейтинг.

«Комиссия объезжает улично-дорожную сеть и составляет рейтинг. Производится оценка дорог и формируется очередность ремонта. Окончательный вариант перечень приобретает после его корректировки с учетом имеющихся предписаний органов государственной власти, поручений Президента Российской Федерации, Губернатора Югры, судебных решений и выделенных бюджетом города средств», – отметил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Андрей Байков.

По итогам работы формируется рейтинг участков, требующих ремонта. Оценка производится по следующим критериям: количество обращений граждан, интенсивность движения транспортных средств, наличие социально значимых объектов, техническое состояние проезжей части и сроки проведения последних работ на участке. По результатам рассмотрения указанных показателей формируется график ремонта на ближайшие годы.

Отметим, что по такому же принципу проводится благоустройство трасс на улице Привокзальной и проспекте Комсомольском. В следующем году планируется отремонтировать улицы Толстого, Югорская и Шидловского.

«Информация об участках дорог, требующих ремонта, поступает к депутатам напрямую от избирателей. По каждому объекту мы обращаемся в администрацию города. После этого создается комиссия, где коллегиально принимается решение. Контроль за объектами проводится регулярно. Также проходят мероприятия, где депутаты принимают участие в общественной приемке. На финальной стадии мы отслеживаем качество выполненных работ», - добавил депутат Думы Сургута, представитель Команды Югры Артем Гаврилов.