У жителей Сургута спросили об отношении к испытательному сроку

SuperJob провел опрос у жителей Сургута об отношении к испытательному сроку. 48% жителей Сургута относятся к испытательному сроку при приеме на работу спокойно, 38% — с пониманием и только у 12% период испытательного срока вызывает негативные эмоции.

Мужчины чаще женщин относятся к испытательному сроку с неодобрением: 17% против 11% соответственно. Из-за подобного способа проверки кандидатов раздражаются 15% тех, у кого опыта прохождения испытательного срока еще не было. Интересно, что практически в равной степени наличие испытательного срока не одобряют как те, кто зарабатывает ниже среднего, так и те, кто получает от 80 тысяч рублей в месяц (18% и 15% соответственно).