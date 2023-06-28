В Сургуте прекратил сотрудничество с ЧВК «Вагнер» центр приема тестов по физподготовке

В Сургуте в Центре спортивной подготовки и реабилитации Алексея Ашапатова с 24 июня прекратили прием тестов по физической подготовке, где консультировали желающих вступить в ряды бойцов ЧВК «Вагнер».

«На нашей базе был центр приема тестов по физподготовке. На базе нашего центра с их стороны был курирующий человек. Напрямую именно «Вагнер» к нам не обращался. Обращалась их общественная организация «Лига защиты ветеранов боевых действий». Она выступала от имени «Вагнера», обратившись к нам, как НКО, чтобы это было все безвозмездно, – рассказал президент регионального благотворительного фонда спортивной подготовки и реабилитации инвалидов А. Ашапатова Павел Сазонов. – Мы поддерживаем полностью позицию президента, именно поэтому мы сотрудничество прекратили. На сегодняшний день никаких связей с представителями «Вагнера» у нас нет. Когда принимались тесты, центр не отходил от своей позиции оказания услуг безвозмездных инвалидам и жителям города. Как работал, так и работает в штатном режиме».

Подчеркивается, что прямого взаимодействия с ЧВК «Вагнер» не было, дальнейшее сотрудничество не планируется.