Губернатор Югры посетила стройку нового металлургического завода в Сургуте

В Сургуте продолжается строительство нового металлургического завода нового поколения, который будет выдавать 100 тысяч тонн арматуры и фасонных изделий в год, работать там будут более 300 человек. Его уникальность в том, что проект был запущен в работу после подписания первого в России соглашения о защите капиталовложений – его заключили департамент экономического развития Югры и инвестор – ООО «Сургутский металлургический комплекс». В будущих производственных цехах побывала губернатор Наталья Комарова в компании с коллегами из администрации Сургута.

«Здесь из металлолома, собранного у нас в регионе, будет выпускаться продукция для нужд предприятий топливно-энергетического комплекса, строительных организаций. В прошлом году заключили первое в стране региональное соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Оно позволит инвестору возместить затраты на обеспечивающую и сопутствующую инфраструктуру в размере 200 млн рублей. Важно сторонам соблюдать обязательства, закрепленные в соглашении», – отметила губернатор.

Со своей стороны администрация Сургута выделила инвестору два земельных участка, а также сопровождает этот проект в режиме «одного окна».

«Это знаковый и для города, и для Югры промышленный объект. Когда с нуля начинаются такие масштабные производства, это говорит об инвестиционной привлекательности территории. Не зря Сургут и округ находятся в десятке регионов по этому показателю, – рассказал заместитель главы Сургута Артем Кирилено. – Для Сургута завод – это, прежде всего, рабочие места, налоговые отчисления. Город выигрывает во всех смыслах. Это, конечно же, и реновация промышленной зоны. А если кого-то настораживает тяжелая промышленность – жители города могут быть спокойны. Это все-таки плавка не первоначальной руды, поэтому негативные факторы будут сказываться на экологии в наименьшей степени. Более того, компанией уже закуплена и монтируется современная система очистки выхлопных газов».

Глава Сургута Андрей Филатов в своих социальных сетях рассказал о плюсах нового производства для нашего города: «Основные преимущества проекта – применение новейших технологий, экологичность и импортозамещение. Здесь будет работать российская фильтрационная установка, запас мощности которой будет даже превышать мощности завода. Да и потребности отправлять металлолом на переплавку на юг, как это было раньше, не будет. Подобных объектов ни в Сургуте, ни в округе прежде не было. Его планируемый ввод в эксплуатацию в 2024 году может дать уникальный для Югры объект и более трехсот рабочих мест».

По словам директора ООО «Сургутский металлургический комплекс» Николая Арнаута, каждый год регион генерирует около 600 тысяч тонн металлолома, который преимущество отправляется на юг области для переработки, после чего возвращается в виде нужного продукта. С открытием завода в Сургуте заниматься такими логистическими излишествами не придется – сырье можно будет переплавлять на месте, и минимизация затрат на перевозку сделает конечный продукт дешевле для покупателей.

Инвестор предполагает, что около трети сотрудников будущего производства будут привлечены из других регионов с развитой металлургией, а остальных компания наймет и обучит из числа местных жителей. «Также планируется, что ежегодный объем отчислений в региональный и федеральный бюджеты составит порядка 700 млн рублей. Поддержка города и округа ощутима, и в части выделения средств, и получения разрешения на строительство, и предоставления земельных участков», – отметил Николай Арнаут.

Завершить строительство и запустить завод планируется меньше, чем через год – во втором квартале 2024 года.

При поддержке Администрации Сургута