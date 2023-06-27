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Сургут отметил День молодежи в обновленном формате

В Сургуте прошел фестиваль «Жизнь в движении»

Сургут отметил День молодежи в обновленном формате
Фото администрации Сургута

Сургут 25 июня отметил День молодежи в обновленном формате. Мероприятие называлось «Жизнь в движении», и было разделено на несколько тематических зон с говорящими за себя названиями, развернувшихся на центральной площади города: «Движение к спорту», «Движение к знаниям», «Движение к новому», «Кубок города Большой «КвизДвиж», «Движение к креативу», «Движение к музыке». Событие организовал департамент культуры и молодежной политики города.

«Сегодня мы открываем этот праздник прекрасным фестивалем «Сургут в движении». Желаю вам прекрасно провести это время. Активничайте, творите, делайте хорошие вещи, мы всегда вас поддержим», – обратился к участникам фестиваля заместитель главы Сургута Виталий Шаров.

«В этом году фестиваль проводится в рамках реализации инициативного бюджетирования. Этот проект был заявлен жителями города, и в итоге получил поддержку и финансирование, – рассказал заместитель директора департамента культуры и молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев. – На следующий год постараемся ввести это в традицию».

Благодаря разнообразию тематических площадок найти себе развлечение по душе мог почти любой участник фестиваля – нашлось место физической и интеллектуальной активности, популярной науке, творчеству. Например, любители спорта соревновались в «Кубке закаленных севером» – там участникам предстояло прыгать через канат, как через скакалку, командой на время переворачивать огромное колесо от грузовика и другими способами демонстрировать мощь и выносливость.

На площадке «Движение к знаниям» был развернут шатер, внутри которого царило просвещение и популяризация науки. Там прошли лекции, посвященные тому, как наш мозг воспринимает музыку, можно ли «хакнуть» сон, а также о перспективах Сургута в разрезе создания и развития научно-технологического центра. Кроме того, на площадке прошли соревнования и мастер-классы по робототехнике.

Благодаря фестивалю в Сургуте прошли соревнования по интеллектуальным играм под открытым небом – «Большой КвизДвиж», на которые собрались около 40 команд. Для любителей активного поиска ответов на задачки был организован квест «Мой город в движении», сочетающий перемещение по улицам вкупе с головоломками, поиском локаций и шифровок. Для любителей современного танца работала площадка «Движение к творчеству».

А под вечер на главной городской сцене выступили местные музыканты – рэп-исполнитель Паром, группа «Лайт» и диджей Александр Комаров, – а также специальный гость фестиваля – группа «Мохито».

«Сургутская молодежь богатство нашего округа. Огромное количество спортивных достижений, победы в конкурсах профессионального мастерства, творчества, предпринимательства является тому примером, – обратился к землякам председатель молодежной палаты при думе города Сургута Никита Никешин. – Поздравляю вас с Днем молодежи и желаю вдохновения, успешной реализации поставленных целей и помните, что ваши идеи и мечты – это сила для преобразования нашей страны».

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 17:08, просмотров: 51, комментариев: 0
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