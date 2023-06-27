Во время акции ОКДЦ югорчанке понадобилась медицинская помощь

24 июня в Окружном кардиологическом диспансере проходила акция «Красное платье. Сердце женщины». Для определения факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в Сургут прибыли жители Нефтеюганска и Нефтеюганского района. Всего экспресс-диагностику прошли более 50 человек, каждый второй пациент направлен на консультацию кардиолога и дообследование.

Одной их пациенток потребовалась медицинская помощь по неотложным показаниям. Врачи сразу же выявили высокое артериальное давление, которое спровоцировало ухудшение самочувствия. Пациентку направили в стационар для углубленной диагностики и подбора гипотензивной терапии.

Сегодня «Красное платье» объединяет специалистов системы здравоохранения, лидеров общественного мнения, предпринимателей, депутатов из разных городов округа. С апреля этого года кардиоскрининг был организован не только в Сургуте, но и в Когалыме, Мегионе, Нижневартовске, Югорске и Советском районе. Также готовятся присоединиться к акции в Лангепасе, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске.

За 2 месяца в городах Югры проведено 9 акций «Красное платье. Сердце женщины», в которых приняли участие более 300 пациентов.